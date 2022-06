Festival Place aux Mômes: « Les Petits Plats dans les Grands », 14 juillet 2022, .

Festival Place aux Mômes: « Les Petits Plats dans les Grands »

2022-07-14 – 2022-07-14

Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment de détente, de rire et d’émerveillement à vivre en famille!

« Les Petits Plats dans les Grands » est un spectacle participatif de théâtre d’improvisation.

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire.

Le menu est vide : à vous de nous dire les ingrédients que vous voulez déguster, nos trois cuisiniers espiègles prennent toutes vos commandes pour réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de piment.

Tout est possible ! Dinosaure, trompette, montagne, plombier, nuages, éclat de rire, grosse colère… On peut déguster de tout et mélanger les saveurs les plus improbables ! Et si on dégustait l’histoire d’une sorcière et d’un dentiste qui se passe à la montagne ? Et si on goûtait à l’aventure d’un serpent et d’un cosmonaute au temps de la préhistoire…

Spectacle Familial des 5 ans.

Durée: 50 min – Spectacle à 17h

Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès en juillet et août et au Palais des Congrès aux autres dates (plage de Trestraou).

dernière mise à jour : 2022-04-11 par