Festival Place aux Mômes – Les Invendus, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Trébeurden.

Festival Place aux Mômes – Les Invendus 2021-07-19 18:00:00 – 2021-07-19 18:45:00

Trébeurden Côtes d’Armor

« Accroche-toi tu peux ».

Deux hommes, quatre bras, un langage commun, celui du mouvement jonglé… Entre chorégraphies et jonglage, entre tensions et complicité, la solitude, la colère et l’entraide les traversent nous invitant pour un voyage de poésie et d’humour.

Tout public

