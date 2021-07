Festival Place aux Mômes : La Planète Mer Binic-Étables-sur-Mer, 3 août 2021-3 août 2021, Binic-Étables-sur-Mer.

Festival Place aux Mômes : La Planète Mer 2021-08-03 17:30:00 – 2021-08-03 18:20:00 Place le Pomellec (repli Salle l’Estran) Binic

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor

Embarquez-vous sur la Planète Mer avec la petite Colette et ses nouveaux compagnons, et découvrez le monde de la piraterie, en chansons ! A coup de chansons et de détournements d’objets, deux musiciens racontent l’histoire d’une petite fille, Colette, qui se trouve embarquée avec une troupe de pirates déjantés. Un voyage en mer où seront traités des sujets comme le partage du pouvoir, l’équité, l’égalité des sexes, l’écologie, la croissance……À partir de 5 ans.

Organisé par l’Office de Tourisme en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne. En cas de pluie Salle de l’Estran.

