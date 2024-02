Festival Place aux Mômes Histoires pressées Salle du Ménec Carnac, mardi 27 février 2024.

Festival Place aux Mômes Histoires pressées Salle du Ménec Carnac Morbihan

Ce spectacle raconte le quotidien de la jeune adolescente Clémentine, de sa relation fusionnelle avec sa mère et celle chien et chat avec son petit frère Benoit. Avec humour et dérision, Clémentine s’interroge sur la mort, cherche une solution à ses problèmes amoureux et tente de s’émanciper de ses parents. Clémentine est souvent pressée. Pressée de rire, de tricher, de râler. Pressée de grandir.

Enfants à partir de 6 ans Gratuit Sans réservation Durée 45 minutes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 15:30:00

fin : 2024-02-27

Salle du Ménec 30 Chemin du Ménec

Carnac 56340 Morbihan Bretagne

