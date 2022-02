Festival Place aux Mômes Guilvinec, 12 juillet 2022, Guilvinec.

Festival Place aux Mômes Rue Méjou Bihan Esplanade- Centre Loisirs et Culture Guilvinec

2022-07-12 17:30:00 – 2022-08-23 Rue Méjou Bihan Esplanade- Centre Loisirs et Culture

Guilvinec Finistère Guilvinec

Spectacles gratuits pour les enfants et les familles dans les stations Sensation Bretagne. Rendez-vous les mardis.

Le festival Place aux Mômes a été créé par Sensation Bretagne et financé par les communes du réseau pour offrir aux familles en vacances, et locaux des spectacles culturels de qualité et gratuits. C’est un moment riche de rires et d’échanges à vivre en famille.

+33 2 98 58 10 21

