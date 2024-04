Festival Place aux Mômes- Formidable La Médiathèque « L’Atelier » Plouescat, lundi 8 juillet 2024.

La compagnie Gentleman Jongleur propose le spectacle Formidable.

Notre Gentleman Jongleur se propose de tout vous raconter de façon ludique et interactive. Des égyptiennes au monde moderne , des pommes aux boulets de canon, le public découvrira que la jonglerie est un art universel, et que finalement on peut jongler…avec tout ce qui nous passe entre les mains !

Spectacle pour enfants (tout public) tous les mercredis.

Salle polyvalente de Lagadenou, terrain enherbé ou en intérieur, en fonction des conditions météo ou des besoins de la compagnie .

Durée 50 min. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 18:00:00

fin : 2024-07-08

La Médiathèque « L’Atelier » 14, place du Dauphin

Plouescat 29430 Finistère Bretagne

