Festival Place aux Mômes Formidable Jonglerie Rue Méjou Bihan Guilvinec, mardi 16 juillet 2024.

Notre Gentleman Jongleur se propose de tout vous raconter de façon ludique et interactive. Des égyptiennes au monde moderne , des pommes aux boulets de canon, le public découvrira que la jonglerie est un art universel, et que finalement on peut jongler…avec tout ce qui nous passe entre les mains !

Festival des arts vivants, festif et culturel et 100 % gratuit. Place aux mômes revient au Guilvinec tous les mardis à 17h30 jusqu’au 20/08. .

Début : 2024-07-16 17:30:00

fin : 2024-07-16 18:20:00

Rue Méjou Bihan Esplanade- Centre Loisirs et Culture

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

