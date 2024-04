Festival Place aux Mômes- Etranges étrangers Plouescat, lundi 29 juillet 2024.

Festival Place aux Mômes- Etranges étrangers Plouescat Finistère

Festival Place aux Mômes.

La compagnie Kilombo propose le spectacle Étranges étrangers.

Acrobatie et monocycle.

Dans l’hostilité de ce monde, on regarde ses voisins de travers, on épie, on se méfie, on a peur… parce qu’on ne se connaît pas. Portés sur monocycle et jonglage lient les deux personnages qui se fréquentent la tête en bas et partagent la même roue.

Spectacle pour enfants (tout public) tous les mercredis.

Salle polyvalente de Lagadenou, terrain enherbé ou en intérieur, en fonction des conditions météo ou des besoins de la compagnie . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29 18:00:00

fin : 2024-07-29

Médiathèque « L’Atelier »

Plouescat 29430 Finistère Bretagne

