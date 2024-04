Festival Place aux Mômes Etranges étrangers Acrobatie et monocycle Rue Méjou Bihan Guilvinec, mardi 6 août 2024.

Festival Place aux Mômes Etranges étrangers Acrobatie et monocycle

Dans l’hostilité de ce monde, on regarde ses voisins de travers, on épie, on se méfie, on a peur… parce qu’on ne se connaît pas. Portés sur monocycle et jonglage lient les deux personnages qui se fréquentent la tête en bas et partagent la même roue.

Festival des arts vivants, festif et culturel et 100 % gratuit. Place aux mômes revient au Guilvinec tous les mardis à 17h30 jusqu’au 20/08. .

Début : 2024-08-06 17:30:00

fin : 2024-08-06 18:10:00

Rue Méjou Bihan Esplanade- Centre Loisirs et Culture

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

