Plouescat Finistère Plouescat Cléo et Zig n’arrivent pas à dormir… Sortant des personnages du panier aux histoires, ils vont leur donner vie et improviser des aventures. Combien d’histoires leur faudra-t-il pour s’endormir ? À partir de 3 ans. Réservation conseillée. laterlier.mediatheque@plouescat.fr +33 2 98 69 88 81 http://mediatheque.plouescat.fr/ Cléo et Zig n’arrivent pas à dormir… Sortant des personnages du panier aux histoires, ils vont leur donner vie et improviser des aventures. Combien d’histoires leur faudra-t-il pour s’endormir ? À partir de 3 ans. Réservation conseillée. Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat

