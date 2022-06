Festival Place aux Mômes – Deux à la tâche

2022-08-17 – 2022-08-17 Festival Place aux Mômes avec la compagnie Deux à la tâche, spectacle « Crack Up 2.0 »:

Spectacle pour enfants (tout public). Durée 40 min.

Salle polyvalente de Lagadenou, terrain enherbé ou en intérieur, en fonction des conditions météo ou des besoins de la compagnie .

