Festival Place aux Mômes : Crack Up 2.0

Festival Place aux Mômes : Crack Up 2.0, 26 juillet 2022, . Festival Place aux Mômes : Crack Up 2.0

2022-07-26 17:30:00 – 2022-07-26 18:30:00 Crack Up 2.0 es un spectacle dynamique et puissant, agréable et hilarant,

qui ne laisse pas d’autre choix au public que de d’amuser. Tout public.

Infos : Office de Tourisme de Binic-Etables-sur-Mer . Organisé par l’Office de Tourisme en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne. Crack Up 2.0 es un spectacle dynamique et puissant, agréable et hilarant,

qui ne laisse pas d’autre choix au public que de d’amuser. Tout public.

Infos : Office de Tourisme de Binic-Etables-sur-Mer . Organisé par l’Office de Tourisme en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne. dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville