Festival Place aux Mômes – Compagnie Olifan Névez, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Névez.

Festival Place aux Mômes – Compagnie Olifan 2021-07-07 – 2021-07-07

Névez Finistère

Chaque semaine en été, le Festival Place aux Mômes propose des spectacles vivants de qualité, aux univers différents.

Au programme ce mercredi : Compagnie Olifan

« Ti Canaille, à l’accordage, tempête sonore à l’horizon ! »

Les Normands d’OLIFAN nous embarquent dans une nouvelle croisière sonore à la rencontre de toutes les musiques du monde avec leur 5ème album.

Guidés par les étoiles où tous les rêves se chantent, le groupe nous fait naviguer au gré des courants et styles musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents à la découverte de trésors d’instruments !

De nouvelles aventures à partager en famille à partir de 3 ans, pour rêver, chanter et danser !

Sur Scène, nos cinq multi-instrumentistes chanteurs mettent leur complicité musicale au service d’un concert jeune public d’une grande richesse accompagnée d’une énergie communicative, un spectacle tout simplement enthousiasmant !

Ti canaille est un Concert jeune et tout public débout d’une durée de 55 min sans rappel ( www.olifan.fr ).

En cas de mauvais temps, repli à la salle des sports

+33 2 98 06 81 23

Chaque semaine en été, le Festival Place aux Mômes propose des spectacles vivants de qualité, aux univers différents.

Au programme ce mercredi : Compagnie Olifan

« Ti Canaille, à l’accordage, tempête sonore à l’horizon ! »

Les Normands d’OLIFAN nous embarquent dans une nouvelle croisière sonore à la rencontre de toutes les musiques du monde avec leur 5ème album.

Guidés par les étoiles où tous les rêves se chantent, le groupe nous fait naviguer au gré des courants et styles musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents à la découverte de trésors d’instruments !

De nouvelles aventures à partager en famille à partir de 3 ans, pour rêver, chanter et danser !

Sur Scène, nos cinq multi-instrumentistes chanteurs mettent leur complicité musicale au service d’un concert jeune public d’une grande richesse accompagnée d’une énergie communicative, un spectacle tout simplement enthousiasmant !

Ti canaille est un Concert jeune et tout public débout d’une durée de 55 min sans rappel ( www.olifan.fr ).

En cas de mauvais temps, repli à la salle des sports

dernière mise à jour : 2021-06-15 par