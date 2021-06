Névez Névez Festival Place aux Mômes – Compagnie Lazari Névez Névez

Névez Finistère Chaque semaine en été, le Festival Place aux Mômes propose des spectacles vivants de qualité, aux univers différents. Au programme ce mercredi : Compagnie Lazari

Chaque semaine en été, le Festival Place aux Mômes propose des spectacles vivants de qualité, aux univers différents. Au programme ce mercredi : Compagnie Lazari

A l'honneur dans ce spectacle clownesque, interactif et familial : de la magie, de l'adresse, de l'équilibre, et beaucoup de dérision ! En cas de mauvais temps, repli à la salle des sports +33 028068123

A l’honneur dans ce spectacle clownesque, interactif et familial : de la magie, de l’adresse, de l’équilibre, et beaucoup de dérision ! En cas de mauvais temps, repli à la salle des sports

