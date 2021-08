Festival Place aux Mômes : Classe verte Binic-Étables-sur-Mer, 17 août 2021, Binic-Étables-sur-Mer.

Festival Place aux Mômes : Classe verte 2021-08-17 17:30:00 – 2021-08-17 18:30:00 Place le Pomellec (repli Salle l’Estran) Binic

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor

Théâtre et chanson jeune public, à partir de 5 ans. Comme chaque année, l’école des petits Roberts part en classe verte et malgré la bonne volonté de Sylvain, Mr Lemoine ne peut cacher une légère inquiétude. Le départ est pour demain, nos deux instituteurs n’ont plus que 55minutes pour préparer les enfants au bivouac en forêt.

Par la compagnie L’école des Petits Roberts. Organisé par l’Office de Tourisme en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne.

+33 2 96 73 60 12

