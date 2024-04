Festival Place aux Mômes- Attention Dragons Médiathèque « L’Atelier » Plouescat, lundi 5 août 2024.

Festival Place aux Mômes- Attention Dragons Médiathèque « L’Atelier » Plouescat Finistère

Festival Place aux Mômes.

Spectacle avec la compagnie Attention Dragons.

Spectacle interactif à destination des enfants mais aussi…des grands enfants !

Il s’adresse à tous à partir de 4-5 ans et vient réveiller notre imagination et nos zygomatiques !

Les questions sur l’histoire, la politique et l’écologie sont également abordées avec malice, en filigrane.

Spectacle pour enfants (tout public) tous les mercredis.

Salle polyvalente de Lagadenou, terrain enherbé ou en intérieur, en fonction des conditions météo ou des besoins de la compagnie .

Durée 55 min. en interaction. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 18:00:00

fin : 2024-08-05

Médiathèque « L’Atelier » 14, place du Dauphin

Plouescat 29430 Finistère Bretagne

L’événement Festival Place aux Mômes- Attention Dragons Plouescat a été mis à jour le 2024-03-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX