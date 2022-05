Festival Place aux Mômes

Festival Place aux Mômes, 25 août 2022, . Festival Place aux Mômes

2022-08-25 – 2022-08-25 Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment de détente, de rire et d’émerveillement à vivre en famille! Durée: 50 min – Spectacle à 17h

Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès en juillet et août et au Palais des Congrès aux autres dates (plage de Trestraou). Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment de détente, de rire et d’émerveillement à vivre en famille! Durée: 50 min – Spectacle à 17h

Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès en juillet et août et au Palais des Congrès aux autres dates (plage de Trestraou). dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville