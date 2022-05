Festival Place aux Mômes

Festival Place aux Mômes, 18 juillet 2022, . Festival Place aux Mômes

2022-07-18 – 2022-07-18 Spectacle “La dernière danse de Monique” par la Cie Choupachoupa. Spectacle familial sur réservation obligatoire à la médiathèque. Spectacle “La dernière danse de Monique” par la Cie Choupachoupa. Spectacle familial sur réservation obligatoire à la médiathèque. dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville