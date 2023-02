Festival Pist’ribil Stade, 1 juillet 2023, Sibiril .

Festival Pist’ribil

Il était une fois…

Le petit bourg tranquille de Sibiril, haut perché entre les rives sauvages du Finistère Nord et les terres imperturbables du Léon, qui avait toujours vécu dans la quiétude et la paix la plus parfaite. Peinard diraient certains.

Mais dans les premiers jours de l’été, des grondements se rapprochèrent de toutes parts… Plougoulm, Cléder, Tréflaouénan, Plouénan, tous les côtés étaient assaillis.

Les pistards ont déferlé sur des mélodies ravageuses et envoûtantes, transformant le terrain de Sibiril en une mer déchaînée. La vague – madoué – le tsunami, a fait chavirer tout le peuple Léonard.

Depuis ce 2 juillet 2022, on attend impatiemment la seconde vague…”

…Et d’après la rumeur, on annonce de la houle le 1er

juillet prochain

Cochez la date et restez à l’affût, on sera plus bavards

dans les prochaines semaines…

Festival Electro, Dance, House.

Restauration sur place.

pistribilcontact@gmail.com

