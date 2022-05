Festival Pist’ribil Sibiril, 2 juillet 2022, Sibiril.

Festival Pist’ribil Stade Route de Kermenguy Sibiril

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 01:00:00 Stade Route de Kermenguy

Sibiril Finistère Sibiril

Vous l’attendiez, la voici : la toute première édition du Pist’Ribil festival ! nÇa sent bon l’été, les crêpes et la riboule : c’est ça Pist’Ribil ! nRien que pour vous, l’association Aozer Événements vous a concocté un petit truc sympa à base de musiques électro, de chaude ambiance Léonarde et de boissons fraîches évidemment . Electro, Dance, House. nRestauration sur place.

pistribilcontact@gmail.com

Stade Route de Kermenguy Sibiril

