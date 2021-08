Festival Pierres en Lumières au Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons, 7 août 2021, Écretteville-lès-Baons.

Festival Pierres en Lumières au Manoir du Catel 2021-08-07 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-07 23:30:00 23:30:00

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Le manoir du Catel a été édifié entre 1267 et 1270 par Richard De Treigos, 10e Abbé de Fécamp, sur des terres données aux alentours de l’an mil par le duc de Normandie à la puissante abbaye de Fécamp.

Un vaste programme de restauration, débuté par son propriétaire en février 2000, a permis de sauver ce monument unique et de redonner son éclat d’antan à l’un des derniers témoins du Moyen Âge normand.

La plus ancienne maison forte de Normandie, ancien lieu de haute justice des Abbés de Fécamp apparaîtra illuminée entourée de ses douves retrouvées au cœur de son vallon.

Au programme durant la soirée :

– Mise en lumière du manoir

– Évocation de l’histoire du Catel, plus ancienne maison-forte de Normandie, depuis les pelouses en façade, le théâtre de verdure et les douves recreusées.

amand.berteigne@orange.fr +33 6 10 21 33 14 http://manoirducatel.fr/

