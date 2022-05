Festival Pierres en Lumières à Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Rives-en-Seine Seine-Maritime Le festival nocturne du patrimoine normand revient en Seine-Maritime pour la 7ème édition ! Retrouvez 2 sites illuminés à Rives-en-Seine et leurs animations : la Maison Vacquerie à Villequier et la prison médiévale de Caudebec-en-Caux ! Animations de la Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo à Villequier:

Visite libre de la maison, mise en lumière du jardin à la tombée de la nuit de 18h à 22h. Spectacle par la compagnie “Touches d’histoires” à 20h. Animations de la prison médiévale, Rue du Bailliage, à Caudebec-en-Caux

