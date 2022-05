Festival Pierres en Lumières à Heurteauville Heurteauville Heurteauville Catégories d’évènement: Heurteauville

Heurteauville Seine-Maritime Heurteauville Le festival nocturne du patrimoine normand revient pour sa 7ème édition en Seine-Maritime! Retrouvez-le à Heurteauville où La Chapelle du Bout du Vent sera mise en lumière. Retrouvez aussi des animations tout au long de la journée : mise en lumière de la chapelle, exposition de photographies “Nature en Lumières” de Christian Soudet. Mise en images d’œuvres de Land Art réalisées par les Heurteauvillais. Le festival nocturne du patrimoine normand revient pour sa 7ème édition en Seine-Maritime! Retrouvez-le à Heurteauville où La Chapelle du Bout du Vent sera mise en lumière. Retrouvez aussi des animations tout au long de la journée : mise en lumière… bibliothequeheurteauville@gmail.com +33 2 35 37 75 76 Le festival nocturne du patrimoine normand revient pour sa 7ème édition en Seine-Maritime! Retrouvez-le à Heurteauville où La Chapelle du Bout du Vent sera mise en lumière. Retrouvez aussi des animations tout au long de la journée : mise en lumière de la chapelle, exposition de photographies “Nature en Lumières” de Christian Soudet. Mise en images d’œuvres de Land Art réalisées par les Heurteauvillais. Heurteauville

