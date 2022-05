Festival Pierres en Lumières à Ecretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons, 21 mai 2022, Écretteville-lès-Baons.

Festival Pierres en Lumières à Ecretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons

2022-05-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-21 23:45:00 23:45:00

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime Écretteville-lès-Baons

Ce festival normand a pour but de révéler la richesse du patrimoine local grâce à des animations nocturnes.

A Ecretteville-lès-Baons, l’église Saint-Blaise et Notre-Dame ainsi que le chemin menant au Manoir du Catel seront illuminés.

Un défilé aux flambeaux sera d’ailleurs proposé, ainsi qu’un spectacle de jonglage de feu par l’association Le peuple du feu et une exposition du travail photographique sur le patrimoine par les enfants de la commune.

mairie@ecretteville-les-baons.fr +33 2 35 96 01 98

