Festival Pierres en Lumières à Bolbec Atelier-musée du textile 5 rue Auguste Desgenétais Bolbec

2022-05-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-21 01:00:00 01:00:00

2022-05-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-21 01:00:00 01:00:00 Atelier-musée du textile 5 rue Auguste Desgenétais

Bolbec Seine-Maritime Bolbec Le festival nocturne du patrimoine normand revient pour sa 7ème édition en Seine-Maritime! Retrouvez-le à Bolbec ou 2 sites seront mis en lumière : Atelier-musée de textile, 5 rue Auguste Desgenétais

Animations : illumination des bâtiments de l’usine textile, visite guidée en pénombre avec éclairage particulier pour créer des effets d’ombre et de lumière pendant le fonctionnement des machines.

Départ de visite guidée à 20h30 (inscription obligatoire)

Contact : Association Bolbec, au fil de la mémoire Église Saint-Michel, Place Léon Desgenétais

Animations : illumination des vitraux et du clocher de l’église Saint-Michel à partir de 21h

