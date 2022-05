Festival Pierres en Lumières à Auzebosc Auzebosc Auzebosc Catégories d’évènement: Auzebosc

Auzebosc Seine-Maritime Auzebosc Ce festival normand a pour but de révéler la richesse du patrimoine local grâce à des animations nocturnes.

A Auzebosc, c’est l’église Saint-Jean-Baptiste qui sera mise à l’honneur à travers une illumination à l’extérieur (19h – minuit) et une chorale de l’école à l’intérieur (à partir de 20h30). Ce festival normand a pour but de révéler la richesse du patrimoine local grâce à des animations nocturnes.

mairie-dauzebosc@orange.fr +33 2 35 95 13 48

A Auzebosc, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste qui sera mise à l'honneur à travers une illumination à l'extérieur (19h – minuit) et une chorale de l'école à l'intérieur (à partir de 20h30).

