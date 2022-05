Festival Pierres en Lumières à Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine Catégories d’évènement: Arelaune-en-Seine

Seine-Maritime

Festival Pierres en Lumières à Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine, 21 mai 2022, Arelaune-en-Seine. Festival Pierres en Lumières à Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine

2022-05-21 – 2022-05-21

Arelaune-en-Seine Seine-Maritime Arelaune-en-Seine Le festival nocturne du patrimoine normand revient pour sa 7ème édition en Seine-Maritime! Retrouvez-le à Arelaune-en-Seine ou 4 sites seront mis en lumière à partir de 21h : Église Notre-Dame et Saint-Mathurin – 82 Rue Fouque (La Mailleraye-sur-Seine) Ancien presbytère (médiathèque) – 82 rue Fouque (La Mailleraye-sur-Seine) Chapelle seigneuriale – 2-6 quai Paul Girardeau (La Mailleraye-sur-Seine) Bords de Seine – Quai G. GIRARDEAU ancien port de bois et chantier de fabrication de gribane. Des animations se tiendront au fil de la journée : expositions de peintures, de photographies, de voitures anciennes. Exposition de l’artiste Darco – Darco, concert de la harpiste Agnès Peytour dans l’église. Concert de l’harmonie de Brotonne, rencontres littéraires, contes, atelier d’enluminure et de calligraphie, balades en calèche. Le festival nocturne du patrimoine normand revient pour sa 7ème édition en Seine-Maritime! Retrouvez-le à Arelaune-en-Seine ou 4 sites seront mis en lumière à partir de 21h : Église Notre-Dame et Saint-Mathurin – 82 Rue Fouque (La… karinne.jung@gmail.com +33 6 37 79 98 19 https://pierresenlumieres.fr/ Le festival nocturne du patrimoine normand revient pour sa 7ème édition en Seine-Maritime! Retrouvez-le à Arelaune-en-Seine ou 4 sites seront mis en lumière à partir de 21h : Église Notre-Dame et Saint-Mathurin – 82 Rue Fouque (La Mailleraye-sur-Seine) Ancien presbytère (médiathèque) – 82 rue Fouque (La Mailleraye-sur-Seine) Chapelle seigneuriale – 2-6 quai Paul Girardeau (La Mailleraye-sur-Seine) Bords de Seine – Quai G. GIRARDEAU ancien port de bois et chantier de fabrication de gribane. Des animations se tiendront au fil de la journée : expositions de peintures, de photographies, de voitures anciennes. Exposition de l’artiste Darco – Darco, concert de la harpiste Agnès Peytour dans l’église. Concert de l’harmonie de Brotonne, rencontres littéraires, contes, atelier d’enluminure et de calligraphie, balades en calèche. Arelaune-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Arelaune-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Arelaune-en-Seine Adresse Ville Arelaune-en-Seine lieuville Arelaune-en-Seine Departement Seine-Maritime

Festival Pierres en Lumières à Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine 2022-05-21 was last modified: by Festival Pierres en Lumières à Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine 21 mai 2022 Arelaune-en-Seine seine-maritime

Arelaune-en-Seine Seine-Maritime