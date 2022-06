Festival Pic’arts Septmonts Septmonts Catégories d’évènement: Aisne

Le festival se déroulera les 8 et 9 juillet 2022 au Donjon de Septmonts. Comme chaque année, une aire de camping sera proposée aux festivaliers. Sur place : restauration, camping, accès PMR, buvette.

Aldebert, Gauvain Sers, Ben Mazué, Julien Doré, General Elektriks, Les Yeux D'la Tête, Celkilt, Lyre Le Temps sont en concert au programme du Festival Pic'Arts 2022.

Aldebert, Gauvain Sers, Ben Mazué, Julien Doré, General Elektriks, Les Yeux D’la Tête, Celkilt, Lyre Le Temps sont en concert au programme du Festival Pic’Arts 2022. https://www.picartsfestival.com/ Le festival se déroulera les 8 et 9 juillet 2022 au Donjon de Septmonts. Comme chaque année, une aire de camping sera proposée aux festivaliers. Sur place : restauration, camping, accès PMR, buvette.

Aldebert, Gauvain Sers, Ben Mazué, Julien Doré, General Elektriks, Les Yeux D’la Tête, Celkilt, Lyre Le Temps sont en concert au programme du Festival Pic’Arts 2022. Festival Septmonts

