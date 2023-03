Festival Pic’Arts 2023 Septmonts Septmonts Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Septmonts 15 15 Le Festival Pic’Arts 2023 se déroulera du vendredi 7 juillet 2023 au samedi 8 juillet 2023 à Septmonts. Au programme du Festival Pic’Arts 2023, retrouvez Claudio Capéo, Suzane, Pierre de Maere, Matmatah, HP Thiéfaine, Naâman, Le Pied de la Pompe, Kalika, La P’tite Fumée, Hartagone et Technobrass. NOUVEAUTÉ !

Navette Septmonts – Soissons

Mise en place avec le SITUS, la Mairie de Soissons et Grand Soissons Agglomération https://www.picartsfestival.com/festival Septmonts GrandSoissons Agglomération

