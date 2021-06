Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Festival Piano Pic – Au Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Un « moment musical » au Pic du Midi avec Guigla Katarava au piano et Elisabeth Balmas au violon.

Concert offert par Piano Pic. Il faudra juste payer sa montée au .pic Tarifs :

Tous les concerts :

– Concerts de l’après-midi: 15€

– Concerts du soir : 22€

( Sauf Escaladieu et concert de clôture)

– Tarif partenaires*: 15€

-Tarif réduit **: 12€

Moins de 12 ans : gratuit Tarif Partenaires : Curistes, ACEPAC, carte Loisir du CCAS, Amicale CHBB

Tarif réduit** : 12-25 ans ; demandeurs d’emploi ; étudiants Pass Festivalier

– Le Pass : 150€ Pass 3 concerts

– Plein tarif :60€

– Tarifs partenaires * et réduit** : 45€ Renseignements et réservations

pianopic.festik.net

Office du Tourisme de Bagnères: 05 62 95 50 71

Office du Tourisme de Tarbes : 05 62 51 30 31 Billetterie 1h avant le concert Un festival au coeur de Pyrénées

Au pied du Pic du Midi, est né un festival de musique classique. Cet événement musical Pyrénéen est né de la volonté de 2 amis musiciens Pierre REACH et Christophe BAILLET. Une académie de haut niveau a été créée et associée qui confère à ce festival une envergure internationale. Une formidable aventure

En 2007 cette formidable aventure se poursuit avec le Festival Piano Pic incluant aussi l’Académie internationale György Sebök. Pour rajouter au plaisir, les concerts se déroulent souvent dans des hauts lieux du patrimoine pyrénéen : Temple de Bagnères, églises de Campan, Gerde, Baudéan et Abbaye de l’Escaladieu. La magie architecturale et musicale crée chaque année une alchimie inoubliable dans le cœur des mélomanes. +33 6 59 45 69 20 http://www.piano-pic.com/ Un festival au coeur de Pyrénées

Au pied du Pic du Midi, est né un festival de musique classique. Cet événement musical Pyrénéen est né de la volonté de 2 amis musiciens Pierre REACH et Christophe BAILLET. Une académie de haut niveau a été créée et associée qui confère à ce festival une envergure internationale. Une formidable aventure

