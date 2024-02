Festival Piano Pic Lycée René Billères au Préau Argelès-Gazost, mercredi 24 juillet 2024.

Rodolphe Menguy au Piano

Au pied du Pic du Midi, est né un festival de musique classique. Cet événement musical Pyrénéen est né de la volonté de 2 amis musiciens Pierre REACH et Christophe BAILLET. Une académie de haut niveau a été créée et associée qui confère à ce festival une envergure internationale. En 2007 cette formidable aventure se poursuit avec le Festival Piano Pic incluant aussi l’Académie internationale György Sebök. Pour rajouter au plaisir, les concerts se déroulent souvent dans des hauts lieux du patrimoine pyrénéen Temple de Bagnères, églises de Campan, Gerde, Baudéan et Abbaye de l’Escaladieu. La magie architecturale et musicale crée chaque année une alchimie inoubliable dans le cœur des mélomanes.

Rodolphe Menguy

Né en 1997 à Paris dans une famille de musiciens (un père professeur de piano et une mère mélomane), Rodolphe Menguy a débuté naturellement ses études musicales au CRR de Boulogne-Billancourt, avant d’intégrer le CNSMD de Paris dans la classe de Denis Pascal et Varduhi Yeritsyan, où il obtient le Diplôme d’Artiste Interprète Classique en 2022. Denis Pascal a signé le livret de son premier disque, une évidence pour le pianiste La façon dont il m’a formé est extraordinaire, je ne lui en serai jamais assez reconnaissant. Il m’a apporté énormément de choses, sur la compréhension des textes, de la musique, et de la pratique face à cet instrument étrange. Il m’a fait me questionner. C’était une formation riche et complète.

En parallèle, le jeune pianiste a fait partie en 2018 de la promotion Vivaldi à l’Académie Philippe Jaroussky. En plus du Prix Jeune Soliste des Médias Francophones Publics 2021, il a été Lauréat 2021 de la Fondation Banque Populaire, Lauréat de la Fondation de l’Or du Rhin et a été nommé Révélation Classique de l’Adami en 2018. Il étudie actuellement à l’Accademia di Santa Cecilia à Rome auprès de Benedetto Lupo. Il y a deux ans, Rodolphe Menguy était présenté comme candidat par France Musique pendant le confinement, et remportait le Prix Jeune Soliste des Médias Francophones Publics à l’instar de Jean Rondeau ou Adèle Charvet qui aujourd’hui font une belle carrière. A 25 ans, le pianiste sort son premier album Rhapsodies hongroises, qui réunit Franz Liszt, Béla Bartók, et Zoltan Kodály, paru dans la collection Futur du label Mirare. Un choix exigeant loin des disques à tubes conçus pour séduire en streaming Ce disque représente beaucoup de choses, en plus de l’avoir enregistré au

Conservatoire de Paris, ça marque à la fois une étape et une fin d’étude. Il vient conclure cette vie passée au Conservatoire en ayant un regard vers le futur. C’est émouvant de découvrir l’expérience de l’enregistrement. Au début, c’est assez déroutant mais ça s’avère être passionnant. .

2024-07-24 21:00:00

Lycée René Billères au Préau ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

