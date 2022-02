Festival Piano Pic – 25 ans Bagnères-de-Bigorre, 21 juillet 2022, Bagnères-de-Bigorre.

Festival Piano Pic – 25 ans église Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-07-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-21 église Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Michel Bouvard , orgue

Tarifs :

Concerts soirée

Hors Pic du Midi, Escaladieu et concert de clôture : 25€ – Tarif réduit 18€ – de 12 ans gratuit

Concerts après-midi :

Tarif unique : gratuit

Concerts de clôture 29 juillet : 30€ – Tarif réduit : 25€

Pass tout festival (hors Pic du Midi) : 180€

Pass 3 concerts (hors Pic du Midi) : 65€ – Tarif réduit : 55€

Concert à l’Escaladieu : 20€ – Tarif réduit : 15€

Tarif réduit * : ACEPAC, carte Loisir du CCAS, 12-25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants,

Groupes à partir de 10 personnes

Information et billetterie

– Office du Tourisme de Bagnères Bigorre : 05 62 95 50 71

– Office du Tourisme de Tarbes : 05 62 51 30 31

– Billetterie sur place : 1h avant le concert

– par internet : www.festik.net/billets/pianopic

Pour le concert du Pic du Midi, uniquement sur réservation sur le site : picdumidi.com

Pour la 25ième édition de ce grand événement culturel pyrénéen , ce festival-académie, implanté à Bagnères -de- Bigorre et dans la vallée du Haut Adour et la vallée des Gaves, propose un magnifique programme autour du piano.

Le festival OFF proposera cette année deux lieux et deux concerts gratuits dans notre jolie ville.

Du piano avec de grands noms du piano comme Philippe Bianconi, Jean Philippe Collard, Jean Marc Luisada, Pierre Réach, Muza Rubackyte et Denis Pascal mais aussi la jeune génération avec Jonnathan Fournel, vainqueur du concours ” Reine Elisabeth” au printemps dernier, mais aussi Jonas Vitaud , Le duo Geister , premier prix du Concours International de l’ARD Munich, véritable consécration pour le duo de piano, Aurèle Marthan.

De l’orgue avec Michel Bouvard.

Du jazz avec Thierry Gonzalez et son trio (Emmanuel Forster et Malo Evrard) invité au festival de Cognac en 2021.

Et enfin une soirée symphonique avec l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, sous la direction de Fayçal Karoui.

Du piano, de la musique de chambre, de la musique symphonique, du jazz, un programme éclectique et enthousiasmant !!!

+33 6 59 45 69 20 http://www.piano-pic.com/

église Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

