Festival Piano en Fleurs



2022-08-26 – 2022-08-28

Un festival de piano itinérant.



« La dispersion des graines est un phénomène naturel fascinant, il se fait par le vent. Certaines graines sont même pourvues de petites ailes pour voleter aisément.



Pour cette deuxième édition, Piano en Fleurs va essaimer sa musique et son concept sur d’autres territoires. Nous nous pourvoyons d’ailes vers d’autres lieux. Sur le temps fort du festival, nous rêverons jusqu’au Japon avec des contes, Kamishibai. Mais dans ce monde rêvé, il n’y plus de cloisons entre les différences. Nous vivrons ce moment à part, ce concert, avec des enfants extra-ordinaires, qui ont des Troubles du Spectre Autistique. Parce qu’au lieu de vouloir les conformer à notre vision du monde, nous volerons vers eux et nous nous adapterons à leur monde.



Piano en Fleurs reçoit des artistes exigeants aussi bien internationaux que régionaux. La programmation est un puzzle de couleurs diverses, en son centre le piano, et se déploie par les esthétiques du classique, jazz et musique improvisée. Tel un canevas de découvertes, pour vivre des moments de grâce et de partage.



Autour des fleurs et du piano, nos sens seront en alerte, nous goûterons des mets fleuris, des boissons florales. Par le vent qui sème les graines, nous viendrons vers vous ! A travers le printemps qui voit les bourgeons éclore, nous sommes heureux de vous annoncer la deuxième édition qui voit le jour ! »



_Amandine Habib, directrice artistique





Programme



• Vendredi 26 août à 21h15 – Entrevues – Amandine Habib

Création 2022 – Amandine Habib & Pia Vidal



• Samedi 27 août à 18h00 – Tristan Mélia

Jazz



• Samedi 27 août à 20h00 – Mūza Rubackytė

Musique classique



• Dimanche 28 août à 17h00 – Eriko Renaud Arima

Conte musical / Jeune public



• Dimanche 28 août à 20h00 – Johan Farjot

Jazz / Musique d’improvisation



Une co-production Arts et Musiques en Provence & La Cie Nine Spirit.

Piano en Fleurs est un festival itinérant mettant chaque année à l’honneur un jardin d’exception par des concerts de pianistes d’exception.

