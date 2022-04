FESTIVAL PIANIANO #3.1 Aniane, 14 mai 2022, Aniane.

FESTIVAL PIANIANO #3.1 Aniane

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14

Aniane Hérault

La passion de Qing Li pour la musique a été nourrie dès son plus jeune âge par sa grand-mère et son père, tous deux musiciens. Reconnu pour ses interprétations réfléchies et sa présence sur scène saisissante, Qing Li a remporté le Richmond Piano Competition à Boston en 2017. Depuis lors, il a été invité à donner des concerts aux États-Unis, ainsi que dans son pays d’origine, la Chine.

Lauréat du Prix Cortot en 2020, il va donner une série de récitals en France, notamment sur France Musique, au Nohant Festival Chopin et Salle Cortot. En mars 2021, le pianiste sortira son premier enregistrement d’un programme entièrement

consacré à Beethoven (Label Passavant Music).

Qing Li est titulaire d’un baccalauréat en musique du New England Conservatory de Boston et d’une maîtrise en musique de l’Université de Yale. Qing a terminé ses études à l’Ecole Normale de Musique de Paris en 2020 avec un diplôme Supérieur de Concertiste.

Ses principaux enseignants sont Hung-Kuan Chen, Marian Rybicki et Zhu Xiao Mei. Lorsqu’il ne joue pas de piano, Qing aime la littérature, visiter des musées et la nature.

En ouverture de concert, quelques élèves pianistes de l’Ecole de musique intercommunale se prêteront au jeu du récital.

