Saint-Genest-Lerpt Loire Saint-Genest-Lerpt LE FESTIVAL DES REGARDS CREATIFS

13ème édition du festival du à Saint-Genest-Lerpt.

Au programme : des centaines de photos à découvrir, atelier cyanotique, soirées thématiques, et rencontres avec les auteurs photographes contact@photosdanslerpt.fr +33 6 80 52 68 97 https://photosdanslerpt.fr/ Espace Louis Richard Boulevard du Minois Saint-Genest-Lerpt

