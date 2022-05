Festival photographique Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Moncoutant-sur-Sèvre

Festival photographique Moncoutant-sur-Sèvre, 2 juillet 2022, Moncoutant-sur-Sèvre. Festival photographique Moncoutant-sur-Sèvre

2022-07-02 – 2022-10-02

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres Moncoutant-sur-Sèvre L’invité d’honneur pour cette 12ème édition du Festival Photographique, exposition à ciel ouvert dans le centre-ville de Moncoutant, est Julien Benhamou. Grand photographe d’art, il est l’œil des ballets de l’Opéra de Paris. Comme les années précédentes, les photographes vont exposer en grand format avec des thèmes aussi différents que le reportage, la nature, la ville, l’animalier, l’artistique et même l’humour…

Retrouvez également Maxime Aliaga, Florient Zwein, Jérôme Cherrier, Canelle Gamard, Aliaume Chapelle, Genaro Bardy et bien d’autres encore… Nous poursuivons les projets avec les jeunes, les visites commentées (groupes, entreprises et scolaires) qui viendront compléter l’exposition photographique. L’invité d’honneur pour cette 12ème édition du Festival Photographique, exposition à ciel ouvert dans le centre-ville de Moncoutant, est Julien Benhamou. Grand photographe d’art, il est l’œil des ballets de l’Opéra de Paris. Comme les années précédentes, les photographes vont exposer en grand format avec des thèmes aussi différents que le reportage, la nature, la ville, l’animalier, l’artistique et même l’humour…

Retrouvez également Maxime Aliaga, Florient Zwein, Jérôme Cherrier, Canelle Gamard, Aliaume Chapelle, Genaro Bardy et bien d’autres encore… Nous poursuivons les projets avec les jeunes, les visites commentées (groupes, entreprises et scolaires) qui viendront compléter l’exposition photographique. +33 5 49 72 60 44 L’invité d’honneur pour cette 12ème édition du Festival Photographique, exposition à ciel ouvert dans le centre-ville de Moncoutant, est Julien Benhamou. Grand photographe d’art, il est l’œil des ballets de l’Opéra de Paris. Comme les années précédentes, les photographes vont exposer en grand format avec des thèmes aussi différents que le reportage, la nature, la ville, l’animalier, l’artistique et même l’humour…

Retrouvez également Maxime Aliaga, Florient Zwein, Jérôme Cherrier, Canelle Gamard, Aliaume Chapelle, Genaro Bardy et bien d’autres encore… Nous poursuivons les projets avec les jeunes, les visites commentées (groupes, entreprises et scolaires) qui viendront compléter l’exposition photographique. julien-benhamou

Moncoutant-sur-Sèvre

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Moncoutant-sur-Sèvre Autres Lieu Moncoutant-sur-Sèvre Adresse Ville Moncoutant-sur-Sèvre lieuville Moncoutant-sur-Sèvre Departement Deux-Sèvres

Festival photographique Moncoutant-sur-Sèvre 2022-07-02 was last modified: by Festival photographique Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre 2 juillet 2022 Deux-Sèvres Moncoutant-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres