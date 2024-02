FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE DU FRONTONNAIS Fronton, samedi 16 mars 2024.

FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE DU FRONTONNAIS Fronton Haute-Garonne

Le plus grand salon de photographie d’art du Nord Toulousain. Venez à la rencontre des artistes confirmés et des passionnés de la photo.

Exposition des membres du club. Mise à l’honneur d’Olivier Masson et des invités Anne-Marie Etienne, Jean-Jacques Dorne, Christophe Cieslar .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

MEDIATHEQUE, ESPACE GERARD PHILIPE ET MAISON DES VINS ET DU TOURISME

Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

