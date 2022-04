Festival photographique de nu artistique – 12ème rencontre Villeréal Villeréal Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Festival photographique de nu artistique – 12ème rencontre Villeréal Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal

2022-07-30 10:00:00 – 2022-08-07 19:00:00

Villeréal Lot-et-Garonne Villeréal EUR 12 photographes sélectionnés par un jury vous proposent de découvrir leurs photos de nu artistique dans les 2 salles de l’Espace Jean Moulin.

