2023-03-25 – 2023-03-26

90300 Offemont EUR Promouvoir l’image photographique.

Venez découvrir 140 photos de 11 photographes passionnés et les membres du club « Phot’Offemont » à l’occasion de leur festival « Photo-Passion ».

Yves AUBOYER, Claire MOUMINA, Nathalie HAMM,Pierre CRABBE, Eric BIARNES et Suzanne MOURLEVAT animeront 4 conférences et exposeront leur série de photos avec Anne GERLINGER, Doris VURPILLOT, Daniel DELAFORGE, Gilles HENRIOT et Christian SIMON. clubphot39offemont@yahoo.com https://photoffemont.com/ Salle de la « MIEL » Rue des Eygras Offemont

