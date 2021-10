La Porte du Der La Porte du Der Haute-Marne, La Porte du Der Festival Photo Montier 2021 La Porte du Der La Porte du Der Catégories d’évènement: Haute-Marne

La Porte du Der Haute-Marne La Porte du Der Montier, Bien plus qu’un festival photo ! La 24ème édition se déroulera les 18, 19, 20 et 21 novembre. Le Festival Photo Montier, Festival international de la Photo Animalière et de Nature de Montier-en-Der (Haute-Marne, Région Grand Est), c’est LE rendez-vous unique en Europe pour la photo nature ! En novembre, comme chaque année, Montier-en-Der devient LA CAPITALE de la photo animalière, de la nature et de la protection de l’environnement ! Avec 44 000 visiteurs en 4 jours, le Festival reçoit les meilleurs photographes de nature, scientifiques, naturalistes. Plus de 100 expositions originales de grande qualité (2 000 photos) dont certaines en avant-première, présentées en intérieur et extérieur, réparties sur 15 sites, mettent en valeur aussi bien la beauté de notre planète que ses fragilités – espèces en voie de disparition, changement climatique, problématique environnementale, etc. – afin d’amener le festivalier à prendre conscience des enjeux liés au vivant sur le court et long terme. C’est aussi un lieu de rencontre entre les photographes, les naturalistes, les associations et les professionnels. Avec 40h de conférences, 1 espace « tables rondes », 100 forums sur les grandes questions environnementales, sur la connaissance naturaliste, la photo nature, les grandes thématiques du festival, de l’environnement, de l’écologie ou encore de la technique photographique, le festival favorise les débats et les échanges, pour tous les publics, sur les grandes questions environnementales. Un Village des marques, pôle de 1 000 m², est réservé aux ventes, prêts et aux démonstrations de matériel photo et matériel optique spécifiques à la photo de nature, c’est l’occasion de découvrir les dernières nouveautés ! L’Education à l’Environnement et au Développement Durable tient aussi une place importante à Montier, avec plus de 3 500 scolaires présents durant les 4 jours de l’évènement. 15 sites (salle des fêtes, abbatiale, haras, chapiteau, etc) répartis sur Montier-en-Der, Ceffonds, Droyes, Giffaumont-Champaubert, Saint-Dizier et Vitry-le-François. secretariat@photo-montier.org +33 3 25 55 72 84 http://www.photo-montier.org/ dernière mise à jour : 2021-07-23 par

