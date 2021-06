Fumel Fumel Fumel, Lot-et-Garonne Festival Photo Fumel Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

Festival Photo Fumel Fumel, 26 juin 2021-26 juin 2021, Fumel. Festival Photo Fumel 2021-06-26 – 2021-06-27 Stade Henri CAVALLIER Ancienne piscine

Fumel Lot-et-Garonne EUR 0 0 Le club « Images et son en Fumélois » organise son annuel festival photos !

Expositions et concours au programme.

Invité d’honneur : Bernard Minier Le club « Images et son en Fumélois » organise son annuel festival photos !

Expositions et concours au programme.

Invité d’honneur : Bernard Minier +33 6 62 98 13 14 Le club « Images et son en Fumélois » organise son annuel festival photos !

Expositions et concours au programme.

Invité d’honneur : Bernard Minier Le club « Images et son en Fumélois » organise son annuel festival photos !

Expositions et concours au programme.

Invité d’honneur : Bernard Minier club

Détails Catégories d’évènement: Fumel, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Fumel Adresse Stade Henri CAVALLIER Ancienne piscine Ville Fumel lieuville 44.48585#0.94619