Vosges Dans le cadre de la 9è fête de l’automne, les associations Oiseaux Nature et Alpha vous propose un festival photo sur la thématique « Forêts ». Avis aux photographes amateurs ou professionnels, il est possible de s’inscrire pour voir ses photos exposées du 22 au 24 septembre en salle Brassens de l’Espace Chédid, mais également, de prendre part au concours photo qui verra les lauréats récompensés par la mise en lumière de leurs clichés lors de l’exposition de plein air, organisée dans le parc thermal, en 2024. Règlement et candidature sur le site de la mairie de Contrexéville:

https://www.ville-contrexeville.fr/Agenda/CONCOURS-PHOTO-00357.html +33 7 82 05 82 07 https://www.ville-contrexeville.fr/ E.Perrin

