Festival Photo du Cap de Gascogne Rue Lamarque Saint-Sever, samedi 23 mars 2024.

Les pixelistes 40 vous invitent au festival photo du Cap de Gascogne parrainé par Jasmin Accarie.

Au couvent des Jacobins venez admirer les expos-ventes, participer aux conférences et aux démonstrations

Ce festival fait partie du concours photo aquitain sur le thème « Les Ombres »

Buvette et snack

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Rue Lamarque Cloître des Jacobins

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine lespixlistes@gmail.com

