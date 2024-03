Festival photo de Villodon à Tournay-sur-Odon CDAR Val d’Arry, vendredi 26 avril 2024.

Festival photo de Villodon à Tournay-sur-Odon CDAR Val d’Arry Calvados

Vendredi

Ce festival déambulatoire sur le territoire de Val d’Arry propose une galerie à ciel ouvert dans le cadre champêtre de la vallée de l’Odon. Les photographies de grand format , imprimées sur bâches, habilleront rues et jardins, offrant aux visiteurs un espace ouvert et accessible à tous gratuitement. Cette année, l’invité d’honneur est Raymond Le Floc’h, qui présentera ses photographies argentiques exceptionnelles ramenés de ses années d’enseignement en Afrique.

Ouvert du vendredi au lundi.

Début : 2024-04-26 14:00:00

fin : 2024-09-30 18:00:00

CDAR 3 rue de Villodon

Val d’Arry 14310 Calvados Normandie cdar.villodon@gmail.com

