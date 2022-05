Festival Philosophia – Saint-Emilion Festival Philosophia – Saint-Emilion, 27 mai 2022, Saint-Émilion.

**Un esprit de fête pour une fête de l’esprit !** Le Festivaloffre à tous le plaisir d’apprendre, de comprendre et d’échanger. Ce rendez-vous au cœur du vignoble propose des conférences, des rencontres, des débats animés par de grands penseurs contemporains, Ce sera aussi l’occasion de dégustations, de balades philo, de ciné-conférences et d’ateliers. En 2022, LA TERRE sera à l’honneur. La Terre permet de problématiser notre actualité : certes elle est à la fois la planète que nous habitons et l’élément terreux que nous travaillons ; certes elle est cette puissance de poétisation, qui la rendrait bleue comme une orange, et ce principe de réalité qui, avec gravité, contraint à avoir les pieds sur terre. Mais elle apparaît surtout comme cette couche de l’être qui limite notre modernité de « la maîtrise », qui veut en savoir toujours plus, et de « la possession », qui fait de la terre un cadastre exquis : car la Terre multiplie maintenant ses colères, en montrant plus que jamais « le feu de ses entrailles au sommet des volcans ». Il convient en ces temps de détresse de « redécouvrir la Terre », et la condition terrestre qui croise l’humilité et l’humanité. »

entrée libre et gratuite, à l’exception des balades philo

Conférences, rencontres, débats, lectures, balades philosophiques, ateliers. Penser, réfléchir et vivre les grandes questions de notre époque sont l’affaire de chacun d’entre nous.

