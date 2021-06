FESTIVAL PHILOSCENE 2021, dans la rue Mairie du 14e arrondissement, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 11h à 19h

gratuit

Pour sa 3ème édition dans le 14ème, sur le thème « Le rêve ou la récréation du temps » le Festival Philoscène propose des performances poétiques, dans la rue, afin de démocratiser la pratique de la philosophie associée à des gestes artistiques (théâtre, danse, chanson…) et s’adresse à tous les publics. Découvrez notre programmation et venez en famille !

Le Festival Philoscène aura lieu le SAMEDI 26 JUIN 2021 de 11h à 19h30 dans la rue, places et squares du 14ème arrondissement de Paris, avec le soutien de la Ville de Paris, la Mairie du 14ème, la Fondation de France et la Chaire de l’UNESCO pratique de la philosophie et sa titulaire, notre Présidente d’honneur, Edwige Chirouter et Johanna Hawken, Marraine du Festival Philoscène. Le Festival Philoscène est une création d’Annie Mako, Directrice artistique et Fondatrice de l’association Bête à Bon Dieu Production -BàBDP- et qui a pour volonté de démocratiser la pratique de la philosophie associée à des gestes artistiques (théâtre, danse, chanson, arts plastiques pour tous les publics valides et non valides, enfants, jeunes et adultes dans le quartier du 14ème à Paris.

DETAIL DE LA JOURNEE

11H/12H: sur les marchés Jourdan et Edgar Quinet avec le collectif Philoscène « La rue s’étonne »

14H/17H: Déambulation départ 14h rue Daguerre partie piétonne, avec « Le Cortège des rêveurs », composé du collectif Philoscène « La rue s’étonne », des Souffleurs, commandos poétiques et de la Cie Thaliway

14H45 parvis et squares de la Mairie du 14ème

15H30, Place Flora Tristan,

16H, rue et jardin des Thermopyles,

17H-19h30 tous ensemble Place de la Garenne ! En partenariat avec le Moulin à Café.

14H et 15H30 (En parallèle…) PLACE DE LA GARENNE

> 2 Ateliers philo/arts plastiques, intergénérationnel, en famille, dès 6 ans

17H/19H30 TOUS SUR LA PLACE DE LA GARENNE !

17h30 – 1ère discussion avec le public de la place de la Garenne menées par nos invités,

18h30 // 19h30 – 2ème discussion à visée philosophique pour clôturer la journée, à partir d’une chanson, avec « le concert de rêves » orchestré et interprété par les musiciens, Dom Paulin, Annie Mako et Rémi Bienvenu, et le chœur du public présent de la Place de la Garenne !

Téléchargez le programme avec horaires et parcours pour nous suivre et nous retrouver

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot Paris 75014

4 : Mouton-Duvernet (263m) 4, 6 : Denfert – Rochereau (374m) B Denfert-Rochereau



Contact :Bête à Bon Dieu Production 0685025029 contact@babdp.org https://www.facebook.com/Festival-Philoscène-338603203452989

