Festival Phare – Soirée de clôture

Festival Phare – Soirée de clôture, 28 juillet 2022, . Festival Phare – Soirée de clôture

2022-07-28 – 2022-07-28 Ciné-causeries, films primés, ciné-concert : le programme de la soirée de clôture est encore en cours d’élaboration. Ciné-causeries, films primés, ciné-concert festival.phare@gmail.com +33 6 17 36 12 40 http://www.festival-phare.fr/ Ciné-causeries, films primés, ciné-concert : le programme de la soirée de clôture est encore en cours d’élaboration. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville