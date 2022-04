Festival Phare Arles, 7 août 2022, Arles.

Festival Phare Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles

2022-08-07 – 2022-08-09 Jardin d’été 2 Boulevard des Lices

Arles Bouches-du-Rhône

Les courts métrages sont en compétition nationale et internationale dans les catégories suivantes : fiction, animation et documentaire. Dans la galaxie du cinéma, le court métrage a un statut à part: espace d’expression des talents émergents, il permet toutes les audaces narratives et visuelles. Le festival Phare à la volonté de donner à voir, à entendre, à réfléchir, à découvrir, à rêver,à s’émerveiller,à rire,à aimer le format court à tous les publics !



La compétition nationale et internationale propose aux jurys et au public de découvrir une sélection de courts métrages en provenance du monde entier, présentés dans des programmes mixant documentaires et fiction, axés autour de thèmes chaque année renouvelés.

Le Festival Phare ambitionne de faire découvrir des courts métrages inédits de réalisateurs du monde entier et ainsi de participer à la diffusion de ce format créatif.

festival.phare@gmail.com +33 6 17 36 12 40 http://www.festival-phare.fr/

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles

