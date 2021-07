Festival Phare Arles, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Arles.

Festival Phare 2021-07-27 – 2021-07-30 Jardin d’été 2 Boulevard des Lices

Arles Bouches-du-Rhône

Les films seront départagés par les jurys du festival : les cinéastes, les étudiants et le public.

Des ciné-causeries ainsi qu’un ciné-conte insolite narré par Esmé Planchon seront également à l’affiche.

Pour la première fois, Phare reçoit le prix Alice Guy, qui récompense le court métrage d’une réalisatrice et qui sera remis par sa fondatrice, Véronique Le Bris.

Un ciné-concert rendra hommage à la réalisatrice Alice Guy, pionnière du cinéma, sera interprété par les musiciennes Cécile Rives et Eva Lindal.

Le festival se poursuivra le 30 juillet à l’Eden Cinéma de Fontvieille pour une conférence sur « L’étrange » présenté par Robert Pujade et la projection des quatre films primés.

Retrouvez toutes les informations et la billetterie sur notre site internet : www.festival-phare.fr

La 6ème édition du Festival Phare se tiendra du 27 au 29 juillet au Théâtre antique d’Arles. Il proposera des courts métrages en compétition nationale et internationale, deux thèmes y seront mis à l’honneur, « L’étrange » et le « Genre : masculin, féminin ».

festival.phare@gmail.com +33 6 17 36 12 40 http://www.festival-phare.fr/

