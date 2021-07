Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire FESTIVAL PETITS PAYSANS, GLORIEUX MAUGISTAN Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

FESTIVAL PETITS PAYSANS, GLORIEUX MAUGISTAN 2021-08-28 – 2021-08-28 Lieu-dit Les Noues Rondes BEAUSSE
Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire 100 100 EUR Week-end festif à la gloire de la petite paysannerie, conçu tel un bouillon de cultures mixant allégrement musiques actuelles, théâtre de rue, expositions photos, écologie et culture paysanne. Au programme de ce week-end : Samedi dès 20h00 : Djusu (afrosweet), Des Lions Pour Des Lions (post fanfare), LANE (urgence punk), les Ambassadeurs du Swag Mix Club. Dimanche dès 12h00 : La Chorale BnB (Cie Jamais Trop d’Art), Kazi Classik (Cie Ernesto Barytoni), Gorius (chanson française), Zaï Zaï Zaï Zaï (Cie Jamais Trop d’Art), La Marmite à Roselyne (fanfare balkano-maugistanaise) Restauration et buvette sur place. Week-end festif dans les Mauges ! demerdetoicommetupeux@posteo.net https://www.helloasso.com/associations/nomad-zik/evenements/we-paysan-festif Week-end festif à la gloire de la petite paysannerie, conçu tel un bouillon de cultures mixant allégrement musiques actuelles, théâtre de rue, expositions photos, écologie et culture paysanne. Au programme de ce week-end : Samedi dès 20h00 : Djusu (afrosweet), Des Lions Pour Des Lions (post fanfare), LANE (urgence punk), les Ambassadeurs du Swag Mix Club. Dimanche dès 12h00 : La Chorale BnB (Cie Jamais Trop d’Art), Kazi Classik (Cie Ernesto Barytoni), Gorius (chanson française), Zaï Zaï Zaï Zaï (Cie Jamais Trop d’Art), La Marmite à Roselyne (fanfare balkano-maugistanaise) Restauration et buvette sur place. dernière mise à jour : 2021-05-12 par

